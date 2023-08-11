Москва, 11 августа, 2023, 10:29 — ИА Регнум. До начала специальной военной операции Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, сообщили 11 августа в пресс-службе СК России.

Senior Airman Stephani Barge/Global Look Press

«До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО», — говорится в сообщении.

Главе СК России Александру Бастрыкину доложили о полученных в ходе допросов украинских пленных сведениях о поставках иностранного вооружения ВСУ и другим воинским формированиям. Согласно материалам следствия поставки вооружения Киеву начались с 2014 года.

В СК установили, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема поставок вооружения и увеличение числа стран-поставщиков. При этом Украине передали вооружение с более высокими поражающими свойствами и большим радиусом действия: противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки, гаубицы, ракетные системы залпового огня, бронированные машины, танки, вертолёты, беспилотники, подводные и надводные дроны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что страны Запада заставляют Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав Украину оружием уже более чем на $65 млрд. Он добавил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников, применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства.

Позже глава Минобороны заявил, что с начала контрнаступления — 4 июня — ВСУ уже потеряли более 26 тыс. военных, свыше 3 тыс. единиц военной техники. При этом попытки украинских сил атаковать не принесли успеха ни на одном направлении.