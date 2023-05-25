Минск, 25 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Страны Запада заставляют Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав Украину оружием уже более чем на $65 млрд, заявил 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны ОДКБ в Минске.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По его словам, Запад заставляет Киев, не считаясь с потерями, показывать тактические успехи и готовность воевать «до последнего украинца».

«Военно-техническая помощь Киеву уже превысила $65 млрд», — заявил Шойгу.

Министр обороны добавил, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников, применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства.

Всё это приводит к эскалации конфликта и затягивает его, заключил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что против России и Белоруссии, по сути, развязана необъявленная война, которую ведут западные страны.

Он также обратил внимание на то, что военная деятельность НАТО «приобрела максимально агрессивную направленность».

Также Шойгу заявил, что Россия будет оперативно и предельно жёстко реагировать на попытки прорыва украинских формирований на территорию страны , подобные вылазке диверсантов ВСУ в Белгородскую область