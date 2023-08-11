Москва, 11 августа, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил заочное обвинение командующему сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации, сообщили в пресс-службе СК России.

Николай Лазаренко/ТАСС Сергей Попко

«В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса», — говорится в сообщении.

Кроме того, в главном военном следственном управлении ведётся работа по блокировке сайтов, содержащих недостоверную информацию о деятельности ВС России в зоне СВО.

Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл в городе Геническе в Херсонской области оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих. В нём приняли участие первый зампредседателя СК России Эдуард Кабурнеев, врид зампредседателя СК России — руководитель главного военного следственного управления Константин Корпусов, руководитель подразделений центрального аппарата ведомства и исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля СК заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам, включая экс-командующего десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка. Также СК предъявил обвинение экс-командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку и бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку.

Также в июле СК заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре.

В мае СК заочно предъявил обвинения двум генералам ВСУ: экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и экс-командующему операцией объединённых сил Сергею Наеву.