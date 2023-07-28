Москва, 28 июля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Следственный комитет заочно предъявил обвинения трём украинским военачальникам, включая бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Евгения Мойсюка, сообщили 28 июля в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следствием заочно предъявлено обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку», — проинформировали в СК.

Следователи установили, что в разные периоды в 2016, 2017, 2019 годах эти люди командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате погибли и получили ранения свыше 100 человек, в том числе несовершеннолетние. Кроме того из-за обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили около 300 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что принимаются меры по розыску и аресту обвиняемых.

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл 28 июля оперативное совещание штаба в Мариуполе. Главе ведомства доложили о результатах расследования преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями.

Как сообщало ИА Регнум, в июле СК заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, а также бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре.

В мае СК заочно предъявил обвинения двум генералам ВСУ: экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и экс-командующему Операцией объединённых сил Сергею Наеву.