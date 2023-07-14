Москва, 14 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, а также бывшему первому заместителю командующего Операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре, сообщили 14 июля в Следственном комитете.

Serg GlovnZUMA/Wire/ТАСС Андрей Загороднюк

Председатель СК Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание штаба в Мариуполе. Главе ведомства доложили о результатах расследования преступлений киевского режима.

Заочно предъявили обвинение также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александру Краснооку. В разные периоды времени в 2016, 2019 и 2020 годах указанные выше лица командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате их преступных действий погибли 27 мирных жителей, ранены более 100 человек.

Кроме того, в рамках расследования дела о вербовке и участии наёмников в боевых действиях на стороне ВСУ за последние две недели СК вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно ещё 18 иностранцев.

Как сообщало ИА Регнум, в мае СК заочно предъявил обвинения двум генералам ВСУ: экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и экс-командующему Операцией объединённых сил Сергею Наеву. В ведомстве уточнили, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, включая членов высшего командования и офицеров украинской армии.