Москва, 6 мая, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум генералам ВСУ: экс-командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому и экс-командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву. Об этом 6 мая рассказал глава СК Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Недавно заочные обвинения также предъявлены бывшему командующему силами «антитеррористической операции» на востоке Украины Михаилу Забродскому, занимавшему данный пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года, а также бывшему командующему «операцией объединённых сил» Сергею Наеву, сменившему Забродского в апреле 2018 года», — заявил он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин уточнил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица, включая членов высшего командования и офицеров украинской армии.

Глава СК напомнил, что ранее были заочно предъявлены обвинения бывшему исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны Валерию Гелетею, первому замглавы генштаба ВСУ Игорю Колеснику, замначальника генштаба ВСУ Александру Локоте и ещё нескольким украинским высокопоставленным офицерам, которые в разные периоды координировали военную агрессию Киева в отношении жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 мая Бастрыкин рассказал, что украинские военные убивают мирных граждан ради развлечения и из-за плохого знания украинского языка или неосторожных слов. Он добавил, что также имеются случаи расправы военных ВСУ над мирными жителями на почве национальной ненависти и при исполнении преступных приказов.