Москва, 11 августа, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Военная поддержка Украины перед началом предвыборных кампаний в Соединённых Штатах может стать одной из их главных тем, особенно на фоне отсутствия военных успехов у украинской армии. Об этом 11 августа написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент США Джо Байден

«Тема военной поддержки Украины за счёт американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы «оправдать» такие огромные объёмы помощи», — написал он.

Сенатор отметил, что, видимо, администрация президента США Джо Байдена сделала ставку именно на поддержку Киева, что, по словам Пушкова, очень рискованно.

Он уточнил, что, если эта ставка проиграет, это будет означать поражение на выборах президента США 2024 года. При этом Пушков указал на растущую среди жителей США критику американской военной помощи Киеву, что, однако, не заставит действующую администрацию Соединённых Штатов прекратить финансирование Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что итоги конфликта на Украине будут зависеть от таких внешних факторов, как выборы президента США в 2024 году, а потому судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей. Он назвал главной трагедией украинских властей то, что они не могут решать свою судьбу самостоятельно.

Позднее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что против страны в конфликте на Украине практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО. Он подчеркнул, что у России достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.