Вашингтон, 9 августа, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Итоги украинского конфликта будут зависеть от таких внешних факторов, как выборы президента США в 2024 году, а потому судьба Киева может оказаться в руках американских избирателей. Такое мнение 8 августа выразил обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, одной из трагедий ведущего сейчас безуспешное наступление Киева является то, что он не может решать свою судьбу самостоятельно.

Обозреватель отметил, что власти Украины зависят от западных поставок оружия, а также от того, какой будет роль президента России Владимира Путина в окончании украинского конфликта.

«Таким образом, <…> исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах», — говорится в публикации.

Коллинсон уточнил, что неудачное контрнаступление ВСУ может отразиться на поддержке Украины со стороны США, где в 2024 году пройдут выборы президента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский сенатор от Республиканской партии США Томми Табервилль заявил, что украинские власти представляют из себя «команду младших школьников», которые вступили в игру против «команды колледжа» и не имеют шанса одолеть Россию. По словам сенатора, Киев просто не может победить в этом конфликте.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в конфликте на Украине настал переломный момент, так как Киев находится на грани краха. По мнению эксперта, ВСУ находятся очень в тяжёлом состоянии, так как неудавшиеся попытки контрнаступления выдавили из них остатки сил.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что против страны в конфликте на Украине практически в открытую ведёт военные действия вся система НАТО, но у Москвы достаточно сил для достижения целей спецоперации и для того, чтобы добиться мира на своих условиях.