Москва, 10 августа, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Если житель России не хочет, чтобы мошенники получили доступ к его аккаунту в онлайн-банке, то он ни в коем случае не должен устанавливать на смартфон приложения по совету неизвестных людей, которые звонят и представляются сотрудниками кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 августа заявил Александр Вураско, специалист в области компьютерной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее ВТБ сообщил, что в России мошенники стали звонить клиентам банков и уговаривать их установить на смартфон некое приложение будто бы этой финансовой организации для проверки устройства и поиска уязвимостей.

«Если кто-то звонит по телефону и просит совершить какие-то действия, то это, как правило, зло, — сказал Вураско. — Телефон — это не доверенное средство коммуникации. И ни в коем случае нельзя доверять людям, которые позвонили по телефону, какую бы легенду они ни рассказывали. Тем более если вам предлагают совершить действия, последствия которых вы не знаете».

В связи с этим эксперт объяснил, какие основные правила цифровой гигиены следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенника. Во-первых, блокировать телефон, по возможности установить двухфакторную аутентификацию с привязкой к другому номеру (можно завести отдельный кнопочный телефон, на который будет приходить код подтверждения), не устанавливать приложения из недоверенных источников, пользоваться мобильным антивирусом и не доверять сообщениям, в которых вас просят что-либо делать.

Что касается доверенных источников, то, по словам Вураско, таковыми следует считать, либо официальный маркетплейс (например, тот же Google Play), либо официальный сайт банка.

«Вообще если поступил звонок якобы из банка, то лучшим решением будет прекратить разговор и перезвонить в банк», — сказал Вураско.

Также он объяснил, что если у человека возникли подозрения относительно безопасности смартфона, надо проверить его с помощью мобильного антивируса (от проверенного вендора, так как есть много фейковых антивирусов). Например, Kaspersky или Dr. Web.

Кроме того, если смартфон был сброшен к заводским настройкам, то можно быть уверенным, что любое установленное пользователем вредоносное приложение удалено и на телефоне его больше нет.

«Впрочем, бывали случаи со смартфонами сомнительных брендов, когда вредоносное ПО устанавливалось изначально на заводе. Но это уже экзотическая история», — подытожил Вураско.

Ранее ИА Регнум сообщало, что злоумышленники, представляющиеся специалистами технической поддержки, начали самостоятельно разрабатывать приложения, которые и предлагают установить. Если жертва клюёт на такую удочку, то преступник получает удалённый доступ к смартфону и возможность похитить средства из онлайн-банка.

До этого сообщалось о том, что мошенники заманивают граждан предложениями в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получить до 360 тыс. в месяц. Но для начала «работы» от человека требуют небольшую сумму якобы для открытия счёта.

Ещё одна схема — мошенники под видом службы поддержки банка просят обновить или переустановить приложение кредитной организации и предлагают скачать это ПО, пройдя по ссылке для скачивания. Цель здесь аналогичная — получить доступ к онлайн-банкингу жертвы.