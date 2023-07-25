Москва, 25 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Мошенники нашли очередной способ выманить у россиян денежные средства. Они заманивают доверчивых граждан предложениями в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получить до 360 тыс. в месяц. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пользователям мессенджеров присылают сообщения с иностранного номера. Для подтверждения участия и уточнения условий работы злоумышленники просят ответить на сообщение и связаться с администратором.

Как добавили в беседе с «Известиями» в банке, новому сотруднику для начала работы необходимо внести небольшую сумму денег на указанный злоумышленниками счёт. Ее обещают пополнять ежеминутно в зависимости от числа просмотров товаров в интернет-магазинах. При этом уже в скором времени человек обнаруживает, что вывести «заработанные» деньги невозможно и что он стал жертвой мошенников.

Как заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково: они нацелены на привлечение большего числа потенциальных жертв и выманивание как можно большего количества денег.

«Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение — даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип», ― подчеркнул Чугунов.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время мошенники начали массово создавать фейковые фото банковских карт через чат-боты в Telegram. На первом этапе злоумышленники взламывают аккаунт человека в мессенджере и от его имени просят знакомых перевести деньги на счёт в банке, после чего преступники присылают фотографию карты, на которую нужно отправить средства. Однако это подделка. Новая схема позволяет злоумышленникам выиграть время, чтобы успеть обналичить полученную сумму.

Ещё одна набирающая популярность мошенническая схема заключается в том, что злоумышленники маскируют программы удалённого доступа под банковские приложения и активно распространять их в мессенджерах. Мошенники под видом службы поддержки банка присылают сообщения, в которых просят обновить или переустановить приложение кредитной организации.

Для того, чтобы не попасться на удочку аферистов, необходимо проявлять бдительность и никогда не переходить по ссылкам из сообщений, которые вам якобы присылают банки, советует директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.