Москва, 10 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. В России мошенники начали предлагать клиентам банков установить на смартфон «официальные» приложения для проверки устройства на уязвимости. Об этом 10 августа рассказали в пресс-службе банка ВТБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новизна схемы состоит в том, что злоумышленники, представляющиеся специалистами технической поддержки, начали самостоятельно разрабатывать приложения, которые предлагают установить. Если пользователь сделает это, мошенники получат удалённый доступ к смартфону и попытаются вывести средства из онлайн-банка.

«После установки пользователю предлагают сообщить «оператору» идентификационный номер и открыть мобильный банк. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удалённого управления для телефонов на Android», — сообщили в ВТБ.

Уточняется, что чаще всего россиянам пишут в мессенджеры и сообщают о якобы новых подключенных устройствах или подозрительных операциях в личном кабинете банковского приложения. Для обеспечения «безопасности» предлагают скачать «сертифицированное приложение» банка для проверки телефона и отправляют ссылку на фишинговый сайт с инструкцией по установке. При этом в ВТБ подчеркнули, что реальные сотрудники банков никогда не попросят установить дополнительные приложения для проверки устройств.

Ранее ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме через мессенджеры. Мошенники заманивают граждан предложениями в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получить до 360 тыс. в месяц. Пользователям присылают сообщения с иностранного номера. Для подтверждения участия и уточнения условий работы злоумышленники просят ответить на сообщение и связаться с администратором, после чего новому «сотруднику» для начала работы необходимо внести небольшую сумму денег на указанный злоумышленниками счёт.

Также, как сообщало ИА Регнум, в последнее время мошенники начали массово создавать фейковые фото банковских карт через чат-боты в Telegram. На первом этапе злоумышленники взламывают аккаунт человека в мессенджере и от его имени просят знакомых перевести деньги на счёт в банке, после чего преступники присылают фотографию карты, на которую нужно отправить средства. Новая схема позволяет злоумышленникам выиграть время, чтобы успеть обналичить полученную сумму.