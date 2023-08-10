Донецк, 10 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российские военные готовы к полноценному наступлению, но находятся в активной обороне, поскольку на данном этапе спецоперации это выгодно. Об этом РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Дмитрий Макеев|РИА Новости

«Сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам выгодно в ней находиться», — сказал Гагин.

Он отметил, что гибель личного состава при оборонительных действиях — один к пяти.

Ян Гагин назвал активную оборону наиболее выгодной тактикой для российских войск, в результате которой противник несёт большие потери.

Как сообщало ИА Регнум, в августе западные СМИ писали, что украинская армия меняет тактику в контрнаступлении. Если раньше украинские военные делали ставку на манёвренные группы, прорывающие линию фронта и устремляющиеся в тыл, но теперь высокие потери в бронетехнике вынуждают киевское командование менять формат.

Военный эксперт, полковник запаса, главный редактор агентства ANNA-News Анатолий Матвийчук рассказал ИА Регнум, что смена тактики ВСУ снижает темпы наступления, поскольку командование армии не рискует задействовать крупные скопления бронетехники. Более того, ВСУ всё реже задействуют большие скопления бронетехники, чтобы снизить уровень потерь.

Также военная разведка Великобритании официально сообщила, что причиной неудач ВСУ стали кустарники, сорняки и небольшие деревья, выросшие в прифронтовой зоне.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают активные действия на всех направлениях. Министр отметил, что благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих продвижения ВСУ не допущено. При этом Шойгу сообщил, что командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций.