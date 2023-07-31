Москва, 31 июля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают активные действия на всех направлениях, благодаря профессиональным действиям российских военнослужащих продвижения ВСУ не допущено. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр отметил, что объединенная группировка Вооружённых сил России, продолжая вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивает основные усилия на ослаблении боевых возможностей ВСУ.

По его словам, командование украинской армии отчаянно бросает новые силы на штурм российских позиций.

«Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено», — заявил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких успехов у ВСУ нет, киевский режим находится в трудной ситуации. По его словам, очевидно, что многомиллиардные ресурсы, которые НАТО передало киевскому режиму, расходуются неэффективно, бесцельно и это вызывает вопросы.

Ранее в США заявили о новом этапе наступления ВСУ. По информации телеканала CNN, ВСУ удваивают усилия по прорыву мощной обороны Вооружённых сил России на юге в рамках контрнаступления. В материале отмечается, что украинские силы, похоже, с трудом проводят общевойсковые операции.

Согласно данным на 30 июля российские военные за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении Новосёловского в Луганской Народной Республике. По информации Минобороны России, на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.