Белгород, 10 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа сбила система ПВО в Белгородском районе Белгородской области, сообщил 10 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — сообщил Гладков.

По словам губернатора, информации о последствиях случившегося на земле не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, вечером накануне, 9 августа, Гладков заявил, что система ПВО сбила воздушную цель при подлёте к Шебекино.

За несколько часов до этого губернатор сообщил о падении неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района. Падение вызвало пожар.

Утром 10 августа Минобороны сообщило, что ночью российские средства ПВО пресекли попытки террористических атак ВСУ беспилотниками. Дроны пытались атаковать Москву и Севастополь.