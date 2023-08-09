Краснояружский район, Белгородская область, 9 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Мирный житель Белгородской области получил ранение в результате падения неустановленного объекта в Белгородской области, сообщил 9 августа глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Место падения объекта в Белгородской области

Падение объекта произошло в 7:30 мск в селе Колотиловка Краснояружского района.

«По предварительным данным, в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения», — сообщил Гладков.

Житель села получил осколочное ранение стопы, ему оказали медицинскую помощь на месте ЧП. От госпитализации пострадавший отказался.

Накануне, 8 августа, Гладков сообщил, что за предшествующие сутки система ПВО сбила беспилотник ВСУ самолётного типа в Белгородской области. Фрагменты дрона повредили крыши трёх частных жилых домовладений.

Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли территорию региона из артиллерии: сёла Нехотеевка, Староселье, Вязовое, Новая Таволжанка, хутор Панков.