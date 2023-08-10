Москва, 10 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. На купянском направлении российские штурмовые отряды «Западной» группировки сил в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю. Об этом в ходе брифинга 10 августа сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Синьковка и урочища Маньковка в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Конашенков уточнил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки превысили 55 военнослужащих. Российские военные ликвидировали две боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ М109 «Paladin», а также артиллерийская система М777 производства США.

Представитель ведомства добавил, что на краснолиманском направлении ВС России успешно отразили атаку штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили до 60 военных, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также САУ «Акация».

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил 10 августа, что на купянском направлении российские штурмовые группы овладели пятью опорными пунктами, четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты ВСУ в районе Ольшана. Также он отметил, что ВСУ провели три атаки на позиции российских войск в районе населённого пункта Новосёловское. Атаку сорвали, потери Украины составили до взвода живой силы.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил 10 августа, что российские военные успешно продвигаются на купянском направлении. Он добавил, что с начала текущей недели в ходе боевых действий на этом направлении российские военные заняли до 20 опорных пунктов и порядка 15 наблюдательных постов ВСУ.