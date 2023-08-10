Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде без вести пропавшими числятся 12 человек, сообщили 10 августа в МЧС.

Bai Xueqi/Global Look Press

«По уточнённым данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек», — процитировало представителя ведомства ТАСС. Он добавил, что спасатели продолжают поисковые работы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825345" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ход расследования уголовного дела в Сергиевом Посаде

Как сообщало ИА Регнум, по данным главы города Дмитрия Акулова, 60 человек пострадали в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Одна женщина умерла в реанимации.

Также накануне вечером 9 августа Акулов сообщил о восьми пропавших без вести. Ночью он сообщил ещё об одном пропавшем без вести.

По данным на 10 августа, 111 зданий получили повреждения в Сергиевом Посаде при взрыве. В основном пострадали жилые дома. Также получили повреждения школы, колледж и спорткомплекс.

Взрыв на заводе прогремел за час до полудня 9 августа на складе пиротехники, начался пожар. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники.