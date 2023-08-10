После взрыва в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились более 70 человек
После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде к врачам обратились более 70 человек
Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Более 70 человек обратились за медицинской помощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба минздрава Московской области.
Уточняется, что сейчас в больнице остаются на лечении 14 пострадавших в результате взрыва, трое из которых пребывают в тяжёлом состоянии, а остальные — в состоянии средней степени тяжести.
«Ранее одна пациентка скончалась, а двое были переведены на лечение в федеральные клиники. Всего за последние сутки медицинская помощь была оказана 71 пострадавшему», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, в 10:45 мск 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Затем на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах сообщили, что взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса.
Позднее стало известно, что из-за взрыва в Сергиевом Посаде повреждены более 110 строений. Большая часть из них — это жилые дома, включая частные.