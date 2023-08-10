Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 04:02 — ИА Регнум. До девяти человек возросло количество пропавших без вести в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде. Об этом 10 августа сообщили экстренные службы.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Как уточнил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своём Telegram-канале, специалисты продолжают разбор завалов на месте взрыва.

«Поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется», — указал Акулов, и пояснил, что информация о ликвидации последствий ЧП на заводе появится утром.

По словам Акулова, продолжает работать горячая линия, обработано более 270 заявок, звонки будут приниматься круглосуточно. Акулов уточнил, что в результате взрыва повреждения получили здания в центре города, а также котельная. Нанесённый взрывом ущерб оценивают специалисты. Кроме того, 60 человек пострадали, одна пострадавшая скончалась в реанимации.

Взрыв прогремел в Сергиевом Посаде 9 августа около 11:00 мск. Ударной волной повредило ряд зданий на территории завода, в находящихся рядом домах выбило стёкла и получили повреждения фасады зданий. На месте взрыва начался пожар.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число пропавших без вести в результате взрыва в Сергиевом Посаде составило восемь человек, по некоторым данным, их количество может возрасти до десяти.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что от взрыва пострадало 38 многоквартирных домов. Ранее администрация города сообщила, что также получили повреждения две школы, колледж и спорткомплекс.

В главном следственном управлении СК по Московской области исключили версию, что взрыв на заводе мог произойти из-за атаки беспилотника. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса.