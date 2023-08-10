Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде получили повреждения более 110 строений, большая часть из которых — это жилые дома. Об этом 10 августа сообщили в экстренных службах.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Как отметил в беседе с ТАСС представитель экстренных служб, при взрыве получили повреждения свыше 100 жилых домов и в том числе частные.

«Также повреждения получили социальные и административные здания, в общей сложности 111 строений», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, около 11:00 мск 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. Ударной волной повредило ряд зданий на территории завода, а в находящихся около него домах выбило стёкла и были повреждены фасады зданий. На месте взрыва вспыхнул пожар.

После этого на территории завода объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах заявили, что взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Позднее глава округа Дмитрий Акулов сообщил, что количество пострадавших в результате взрыва достигло 60 человек. Он уточнил, что одна женщина умерла в реанимации и ещё восемь человек числятся пропавшими без вести.