Москва, 10 августа, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Новейшая российская колёсная самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мальва» калибра 152 мм в ближайшие месяцы начнёт поступать на вооружение российской армии. Об этом 10 августа рассказал первый заместитель гендиректора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023».

Mil.ru Самоходная гаубица 2С43 «Мальва»

«Мальва» уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто её серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Артяков уточнил, что новая САУ за счёт колёсного шасси обладает высокой мобильностью и у неё имеется автоматизированный расчёт параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у гаубицы есть режим одновременного огневого налёта, при использовании которого несколько выпущенных друг за другом снарядов будут приходить к цели в одно и тоже время.

САУ 2С43 «Мальва» разработана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Она предназначается для поражения командных пунктов и оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, а также систем ПВО, бронетехники и живой силы противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Артяков рассказал, что в данный момент ведётся создание модернизированного варианта САУ «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. По его словам, это нужно для противоборства с гаубицами НАТО.

До этого в пресс-службе Ростеха сообщили, что первая российская колёсная САУ 2С43 «Мальва» прошла государственные испытания. Отмечалось, что новое орудие готовится к поставкам в войска.