Москва, 27 июля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В России завершились государственные испытания первой в истории страны колёсной самоходной гаубицы «Мальва», созданной госкорпорацией «Ростех». Об этом 27 июля сообщили в компании.

Минобороны РФ

«Она более манёвренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации», ― пояснили в госкорпорации.

Также отмечается, что, в сравнении с буксируемыми орудиями для развёртывания гаубицы на позиции, уход с неё и наведение на цель занимают намного меньше времени.

«Скорострельность гаубицы ― более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов», ― уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Гаубица может стрелять в режиме одновременного огневого налёта, когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.

В госкорпорации уточнили, что 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» создали на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, систем противовоздушной обороны, колонн бронетехники и живой силы противника.

После проведения госиспытаний «Мальва» уже готовится к поставкам в войска.

Как сообщало ИА Регнум, комплекс 2С43 «Мальва» начали разрабатывать в 2019 году. Калибр гаубицы составляет 152 мм, дальность стрельбы — 24,5 км.

В июле госкорпорация «Ростех» передала в войска первую экспериментальную партию самоходных миномётов 2С41 «Дрок». Комплекс, созданный на базе бронеавтомобиля «Тайфун», позволяет вести огонь, не покидая машину. Прицельная дальность стрельбы миномёта более чем в 1,5 раза выше дальности штатных миномётов 2Б14 «Поднос».