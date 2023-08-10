Москва, 10 августа, 2023, 08:55 — ИА Регнум. В России создаётся модернизированный вариант колёсной 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» с повышенной дальностью стрельбы. Об этом 10 августа в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Кадр из видео САУ «Мальва»

Он пояснил, что изменения необходимы для противоборства гаубицам НАТО.

«Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для Вооружённых сил Украины (ВСУ)», ― сказал в беседе с РИА Новости Артяков.

Как сообщало ИА Регнум, комплекс 2С43 «Мальва» начали разрабатывать в 2019 году. Калибр гаубицы составляет 152 мм, дальность стрельбы — 24,5 км.

В июле в госкорпорации «Ростех» заявили о завершении государственных испытаний первой в истории страны колёсной самоходной гаубицы «Мальва». В компании отметили, что она более манёвренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.

Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, в сравнении с буксируемыми орудиями для развёртывания гаубицы на позиции уход с них и наведение на цель занимают намного меньше времени. За минуту гаубица может произвести до семи выстрелов, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Также предусмотрен режим одновременного огневого налёта — то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С43 «Мальва» создали на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и миномётных батарей, систем противовоздушной обороны, колонн бронетехники и живой силы противника.