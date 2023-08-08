Курск, 8 августа, 2023, 18:18 — ИА Регнум. В результате падения запущенного со стороны Украины беспилотника-камикадзе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области получил ранение ребёнок. Об этом 8 августа сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Курской области

«На территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины. Лёгкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребёнок», — написал он.

Сатровойт отметил, что пострадавшему ребёнку оказали помощь на месте, и в данный момент его везут для осмотра в центральную районную больницу.

Глава региона уточнил, что другая информация, которую сейчас распространяют некоторые федеральные Telegram-каналы, не соответствует действительности.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде сработала система ПВО, сбившая на подлёте к городу дрон самолётного типа. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Позднее глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о сбитом ПВО в Ферзиковском районе беспилотнике. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.