Абу-Даби, 9 августа, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Глава Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату COP28 30 ноября в Дубае. Об этом 9 августа сообщила ливанская газета L’Orient-Le Jour со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Илья Питалев/POOL/ТАСС Президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян

В статье говорится, что Аль Нахайян подробно обсудил свою инициативу с папой Римским Франциском, который поддержал идею и согласился непосредственно поучаствовать в её реализации. По информации L’Orient-Le Jour, глава Эмиратов сообщил о ней президенту США Джо Байдену, который, как сообщается, также её одобрил и заявил о готовности помочь.

Аль Нахайян посещал Москву с визитом в октябре 2022 года и Санкт-Петербург в июне 2023 года, встречался с российским лидером Владимиром Путиным и провёл с ним переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Как отметило издание, стремление шейха подтверждает посредническую роль Объединённых Арабских Эмиратов на международной арене.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Так, Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

При этом российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров.