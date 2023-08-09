Москва, 9 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Власти Польши планируют создать польско-украинское соединение, которое будет инструментом для оккупации Западной Украины в будущем. Об этом 9 августа заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства.

Иван Шилов ИА Регнум Герьбы Польшы и Украины

«Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — сказал он.

Шойгу также указал на риски, которые возникают из-за милитаризации Польши.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил президенту Владимиру Путину, что Польша планирует разместить войска в западных украинских регионах. Российский лидер отметил, что в случае ввода польских войск на украинскую территорию они потом оттуда не уйдут. Глава государства поручил Нарышкину следить за дальнейшими шагами Варшавы.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в январе 2023 года заявил, что Варшава рассматривала план раздела Украины, когда Россия начала специальную военную операцию. Он отметил, что развитие ситуации зависело от разных факторов, включая действия украинского президента Владимира Зеленского и западных стран.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с ИА Регнум предположил, что Польша при определённых условиях захочет взять под контроль Львов и его окрестности, так как этот город имеет большое значение для польской культуры и науки.