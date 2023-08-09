Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. За медицинской помощью после взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде обратились 25 человек, двоих из которых госпитализировали. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба МЧС.

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«К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент пожарные ликвидируют возгорание в ангаре на общей площади 50 квадратных метров.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. На его месте образовалось облако в виде огромного гриба.

После этого на заводе была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в там числе арендованных. На место инцидента выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Позднее источник ИА Регнум рассказал, что в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более десяти человек.