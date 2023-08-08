Екатеринбург, 8 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Суд арестовал на два месяца 16-летнего жителя Екатеринбурга, который убил свою 17-летнюю подругу. Меру пресечения избрал Железнодорожный районный суд города.

Егор Алеев/ТАСС

«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с 8 августа по 6 октября», — объявил судья.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 августа подросток убил 17-летнюю подругу, как он объяснил на допросе, из ревности. Конфликт вспыхнул на улице Надеждинской в квартире, куда подросток привёл подругу в гости к своему однокласснику.

По словам хозяина квартиры, подросток принял алкоголь, а затем начал выяснять отношения с подругой. В итоге он заперся с ней в ванной и жестоко убил девушку. 7 августа его задержали. В СК пояснили, что убийце оформили явку с повинной.