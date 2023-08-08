Екатеринбург, 8 августа, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний подросток из Екатеринбурга объяснил на допросе причину расправы над несовершеннолетней подругой. Об этом сообщил источник E1.ru в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам собеседника портала, подозреваемый заявил, что девушка сама спровоцировала его своим поведением. Якобы она гуляла с другими парнями, поэтому он её ревновал.

Отмечается, что во время допроса обвиняемый в преступлении молодой человек был спокоен, сильных эмоций не проявлял и жалел себя, а не жертву.

Как заявили в следственном управлении СКР по региону, задержанный подросток написал явку с повинной и сознался в содеянном.

Следователи установили, что подозреваемый употребляет наркотики, а в ночь убийства также был под действием запрещённых препаратов и алкоголя.

Как сообщало ИА Регнум, убийство произошло в ночь на 7 августа в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге. Тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома по улице Надеждинской. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Очевидцы заявили, что убийство совершил подросток. Также сообщалось, что жертва и нападавший были в одной компании, распивали в гостях спиртное. Подросток приревновал подругу и ударил её ножом в шею. Девушка скончалась от потери крови. Злоумышленника задержали.