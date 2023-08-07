Екатеринбург, 7 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. В одной из квартир жилого дома на улице Надеждинской в Екатеринбурге ночью 7 августа обнаружили тело 17-летней девушки. Очевидцы сообщают, что убийство совершил 15-летний подросток. Об этом сообщил портал Е1

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По информации источника KP. Ru, и жертва, и нападавший были в одной компании, распивали в гостях спиртное.

Подросток приревновал свою подругу и ударил ножом в шею. Девушка скончалась от потери крови. Юноша задержан. Других подробностей инцидента нет.

В Следственном комитете и полиции пока не прокомментировали происшествие.

Как сообщало ИА Регнум, несколько дней назад в Нижнем Новгороде девушка призналась в убийстве 16-летнего подростка. По данным регионального следственного управления СКР, ночью 4 августа в квартире дома по улице Карла Маркса во время распития спиртного в компании друзей между 21-летней девушкой и 16-летним юношей произошёл конфликт. В ходе потасовки подозреваемая нанесла подростку ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В начале мая на северо-востоке Москвы 35-летний мужчина убил 40-летнего сожителя своей подруги. Из ревности мужчина нанёс сопернику 17 ножевых ранений, в результате чего тот скончался. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники уголовного розыска.