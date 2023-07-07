Брюссель, 7 июля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Три новых оборонных плана примет НАТО на предстоящем саммите, они предполагают размещение в Европе 300 тыс. военных в состоянии повышенной готовности. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 7 июля на пресс-конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что после саммита альянс займётся дальнейшим укреплением политики сдерживания, направленной на борьбу с основными угрозами — Россией и терроризмом. Первый план предназначен для Севера, Атлантики и Арктики, второй — для Центральной Европы и Прибалтики, третий — для регионов Средиземного и Чёрного морей.

«Для выполнения этих планов мы приведём в состояние боевой готовности 300 тысяч военнослужащих, в том числе значительные боевые силы авиации и флота», — приводит слова Столтенберга ItalianPost.

По словам генсека, союзники пообещали Украине 500 млн евро на основные нужды, такие как топливо, медикаменты, оборудование для разминирования. Киеву помогут построить сектор безопасности и обороны с госпиталями и осуществить переход от стандартов советского периода к стандартам НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг также анонсировал увеличение оборонных расходов НАТО на 8,3% в 2023 году для европейских союзников и Канады. По его словам, это самый большой рост за десятилетия.

На саммите НАТО 11–12 июля в Вильнюсе участники утвердят многолетний пакет поддержки Украины и обсудят перспективы её членства в альянсе, информировал генсек.