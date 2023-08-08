Российские войска улучшили позиции у Ольшан в Харьковской области
Войска российской группировки «Запад» улучшили позиции у Ольшан в Харьковской области
Москва, 8 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В ходе наступления на широком фронте на купянском направлении российские войска группировки «Запад» заняли выгодные позиции у Ольшан в Харьковской области. Об этом 8 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшаны Харьковской области», — сказал он.
Всего российские войска успешно отразили девять атак и контратак ВСУ у Новосёловского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.
Конашенков добавил, что за сутки на купянском направлении удалось уничтожить до 110 украинских военных, а также три автомобиля и две гаубицы Д-20.
Как сообщало ИА Регнум, ранее британское издание The Guardian написало, что Вооружённые силы России начали наступление в Харьковской области для освобождения региона. Как указало издание, это произошло из-за того, что ВСУ сместили акцент внимания на южное и восточное направления в зоне боевых действий.
Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия захватила несколько опорных пунктов украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, ВСУ безуспешно пытаются переломить ситуацию на этих направлениях и вернуть ранее потерянные позиции.