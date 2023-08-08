Москва, 8 августа, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В ходе наступления на широком фронте на купянском направлении российские войска группировки «Запад» заняли выгодные позиции у Ольшан в Харьковской области. Об этом 8 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшаны Харьковской области», — сказал он.

Всего российские войска успешно отразили девять атак и контратак ВСУ у Новосёловского в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.

Конашенков добавил, что за сутки на купянском направлении удалось уничтожить до 110 украинских военных, а также три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824906" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее британское издание The Guardian написало, что Вооружённые силы России начали наступление в Харьковской области для освобождения региона. Как указало издание, это произошло из-за того, что ВСУ сместили акцент внимания на южное и восточное направления в зоне боевых действий.

Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия захватила несколько опорных пунктов украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях. По его словам, ВСУ безуспешно пытаются переломить ситуацию на этих направлениях и вернуть ранее потерянные позиции.