Луганск, 8 августа, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Российские войска захватили несколько опорных пунктов украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом 8 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как отметил эксперт, в последние дни ВСУ всячески пытаются переломить ситуацию на этих направлениях и вернуть ранее потерянные позиции.

Марочко уточнил, что за двое последних суток ВСУ предприняли свыше 20 атак на позиции российской армии у Ольшан, Лимана Первого, Синьковки, Новосёловского, Стельмаховки, Торского, Серебрянки и Белогоровки.

«Все попытки оказались провальными, более того, в ходе активной обороны нашим войскам удалось улучшить своё тактическое положение и захватить ряд опорных пунктов противника», — написал он.

Также эксперт указал, что ВСУ продолжает бросать новые силы на позиции ВС России, несмотря на потери и ухудшение своей оперативной обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Амиго рассказал, что российские добровольцы в течение двух месяцев отразили порядка 40 атак ВСУ у Соледара в ДНР. Он уточнил, что это были атаки с использованием техники и без неё.

Британское издание The Guardian написало, что российские войска начали наступление в Харьковской области для освобождения региона. По данным издания, это стало возможно из-за того, что в последнее время внимание украинских военных сместилось на южное и восточное направления.