Харьков, Украина, 8 августа, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали наступление в Харьковской области с целью установить контроль над регионом. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион», — говорится в материале издания.

По информации источника, интенсивность атак ВС России на этом направлении возросла в связи с тем, что в последнее время внимание Вооружённых сил Украины сместилось на юг и восток республики, на что в том числе повлияло контрнаступление.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 7 августа, заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Рада» сообщила, что на минувшей неделе наиболее тяжёлые бои шли на купянском направлении в районе Харькова.

3 августа в Минобороны России сообщили, что российские Вооружённые силы в результате наступления на купянском направлении заняли выгодные позиции около Першотравневое и Ольшана в Харьковской области.