Варшава, 8 августа, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Польша перебросит на границу с Белоруссией дополнительно тысячу военных, сообщило министерство национальной обороны.

Zuma/TASS

«Министр национальной обороны поручил <…> направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции «Безопасное Подлясье», — говорится в сообщении.

Дополнительные силы Польша направит в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом коменданта пограничной службы об усилении участия в охране границы.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Польши объявило 1 августа об увеличении численности военных на границе. 3 августа замначальника генштаба Вооружённых сил Польши генерал Марек Соколовский заявил, что польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация». Днём ранее польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта якобы вторглись в воздушное пространство страны, и вызвал поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

Власти Белоруссии заявили, что вертолёты Ми-24 и Ми-8 не нарушали польскую границу, а Варшава таким образом пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств возле рубежа.

В Кремле 4 августа дали оценку ситуации вокруг польско-белорусской границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нагнетание напряжённости вокруг ситуации на польско-белорусской границе свойственно Варшаве и эта линия не нова.