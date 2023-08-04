Москва, 4 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Нагнетание напряжённости вокруг ситуации на польско-белорусской границы свойственно Варшаве, эта линия не нова. Об этом сообщил 4 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Факт нарушения границы, о чём заявляли в Польше, зафиксирован не был, отметил он.

Поляки склонны к нагнетанию напряжённости, эта линия не является новой, сказал представитель Кремля.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 августа заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил, что польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация». Днём ранее польский МИД заявил, что два белорусских вертолёта якобы вторглись в воздушное пространство страны, и вызвал поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского.

Минобороны Польши объявило об увеличении численности военных на границе. Власти Белоруссии заявили, что вертолёты Ми-24 и Ми-8 не нарушали польскую границу, а Варшава таким образом пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств возле рубежа.