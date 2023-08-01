Минск, 1 августа, 2023, 23:05 — ИА Регнум. В Минобороны Белоруссии заявили, что нарушения границы Польши белорусскими вертолётами не было. Об этом сообщила 1 августа пресс-служба военного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что обвинения в нарушении границы Польши вертолётами Ми-24 и Ми-8 республики являются «надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы».

«Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, рассматриваем в стиле «одна бабка сказала». Нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было», — заверили в минобороны Белоруссии.

В ведомстве также акцентировали, что ещё с утра власти Польши успокаивали население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы. Позже, «видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами», сообщили о том, что граница всё же была пересечена, но на очень низкой высоте, а это не позволило радиолокационным системам обнаружить вертолёты.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта якобы нарушили польские воздушные границы.

Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за «нарушения воздушного пространства» вертолётами республики.

В начале июля Польша направила на границу с Белоруссией 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. 29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши.