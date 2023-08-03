Белосток, Польша, 3 августа, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Польские вертолёты готовы открыть огонь на границе с Белоруссией, если возникнет «опасная ситуация». Об этом заместитель начальника генерального штаба ВС Польши генерал Марек Соколовский заявил на совещании с министром национальной обороны Мариушем Блащаком в приграничном Белостоке.

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Генерал сообщил о переброске боевых вертолётов в район белорусской границы. Вертолётами управляют опытные пилоты, участвовавшие в боях в Афганистане. Они без колебаний применят оружие, если случится что-то опасное, подчеркнул он.

«На случай возникновения опасных событий на границе вертолёты вооружены, готовы к бою», — сказал Соколовский в выступлении, которое транслировало Польское телевидение.

Блащак уточнил, что на восточной границе Польши находятся экипажи двух бригад: 25-й бригады воздушной кавалерии и первой воздушной бригады сухопутных войск.

Как сообщало ИА Регнум, польский МИД заявил 2 августа, что два белорусских вертолёта якобы вторглись в воздушное пространство страны, и вызвал поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского. Минобороны Польши объявило об увеличении численности военных на границе. В оборонном ведомстве Белоруссии заявили, что вертолёты Ми-24 и Ми-8 не нарушали польскую границу, Варшава лишь пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств возле рубежа.