Варшава, 1 августа, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили польские воздушные границы, говорится в сообщении, размещённом на сайте польского внешнеполитического ведомства.

Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости

«В связи с вторжением в воздушное пространство Польши двух белорусских вертолетов 1 августа 2023 года в Министерство иностранных дел Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах Белоруссии», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Польша направила на границу с Белоруссией 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. 29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши. По его словам, они якобы передислоцировались в сторону Сувалкского коридора. Он усмотрел в этом опасность для Польши и возможность для нападения на страну.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон ранее отмечал, что Польша в порыве отчаяния из-за превосходства России в украинском конфликте, скорее всего, готовится напасть на Белоруссию. В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что планы Польши нарастить военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там оборонительные сооружения невозможно классифицировать иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям.