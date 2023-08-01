Варшава, 1 августа, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за «нарушения воздушного пространства» вертолётами республики. Об этом говорится на сайте министерства национальной обороны страны.

ARTUR RESZKO/EPA/TASS

Отмечается, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак дал поручение увеличить численность военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолёты.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский в связи с тем, что два белорусских вертолёта нарушили польские воздушные границы.

В начале июля Польша направила на границу с Белоруссией 500 полицейских, объяснив это напряжённой ситуацией. 29 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Польши.