Москва, 8 августа, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на визит и. о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер.

Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?» — написала дипломат.

Как заявила представитель МИД России, такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти.

Отметим, что во время государственного переворота 2014 года в Киеве Нуланд открыто поддерживала сторонников майдана. Она также запомнилась раздачей еды участникам акций протеста в центре украинской столицы.

Виктория Нуланд 7 августа провела переговоры с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Американский дипломат посетила Нигер, где встретилась с назначенным начальником Генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками. Она заявила мятежникам Нигера о риске страны лишиться помощи на сотни миллионов долларов. При этом США приняли решение о частичной приостановке поддержки правительству Нигера, пока ситуация остается нестабильной.