Ниамей, 8 августа, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Переговоры с мятежниками, захватившими власть в Нигере, провела заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом 7 августа сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

По данным телеканала, Нуланд посетила Нигер, где встретилась с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками. Как отметила сама Нуланд в разговоре с журналистами, переговоры были «чрезвычайно откровенными и временами довольно сложными».

Беседа Нуланд с военным командованием мятежников продолжалась более двух часов. По данным издания Wall Street Journal, американский дипломат запросила встречу с отстранённым от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом, но ей было отказано.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военным из стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) нужно больше времени для того, чтобы подготовить воинский контингент для ввода в Нигер.

Отстранённый от власти президент Нигера Базум обратился к США с призывом восстановить конституционный порядок в стране. Он также назвал события в африканском государстве трагедией.

ЭКОВАС дало мятежникам неделю для того, чтобы вернуть свергнутого главу государства к власти, а также пообещало использовать силу для восстановления конституционного порядка. В ответ мятежники в Нигере закрыли воздушное пространство страны.