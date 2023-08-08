Вашингтон, 8 августа, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Нигер рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. Такое заявление сделала на встрече с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и. о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом сказано в письменном заявлении, распространенном 7 августа руководителем пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллером.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Как отметил Миллер, и. о. замгоссекретаря США Нуланд посетила столицу Нигера Ниамей, чтобы выразить озабоченность событиями в этой стране, а также решимость поддержать демократию и конституционный строй.

«США продолжают призывать к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, его семьи и всех, кто был задержан при попытке неконституционного захвата власти», — отмечается в документе.

Миллер уточнил, что Нуланд провела встречи с представителями «гражданского общества» страны, а также «с членами группы, претендующей на власть в Нигере», чтобы объяснить, последствия несоблюдения Нигером собственного конституционного порядка. По словам Миллера, народ Нигера может лишиться сотен миллионов долларов в виде помощи в сферах экономики и безопасности.

Руководитель пресс-службы Госдепа указал, что США приняли решение о частичной приостановке поддержки правительству Нигера, пока ситуация остается нестабильной. По мере развития событий Вашингтон вновь проведёт оценку и обновит «рекомендации по оказанию помощи для обеспечения соответствия всем применимым правовым ограничениям и целям политики США».

Как уточнил Миллер, Нуланд на встречах в Нигере подчеркнула, что «остается в тесном контакте с союзниками и партнерами» США, включая Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее ИА Регнум сообщало, что Виктория Нуланд провела переговоры с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Американский дипломат посетила Нигер, где встретилась с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и его тремя ближайшими соратниками.