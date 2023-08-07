Новая Каховка, Херсонская область, 7 августа, 2023, 15:20 — ИА Регнум. В Новой Каховке Херсонской области предотвратили теракт. 7 августа на одной из детских площадок города деактивировали самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории детской площадки, в непосредственной близости от многоквартирного дома, обнаружено самодельное взрывное устройство на основе тротиловой шашки и поражающих элементов, готовое к применению», — сообщили в управлении ФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что деактивацию взрывчатки провели с использованием робота-сапёра. В настоящее время силовики проводят оперативно-разыскные действия, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к подготовке теракта.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели двоих мирных жителей в селе Горностаевка Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ. 5 августа украинская артиллерия выпустила 14 снарядов, в течение ночи Киев продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов Новая Каховка, Каховка, Солонцы и Алешки, выпустив 32 снаряда из ствольной артиллерии.