Ясиноватая, ДНР, 31 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. ВС Украины сбросили на территорию водоканала в Ясиноватой взрывчатку, начинённую металлическими шариками, сообщил 31 июля мэр города Дмитрий Шевченко.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Беспилотник ВФУ сбросил взрывное устройство (начиненное металлическими шариками) на ПУ «Ясиноватаяводоканал», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ 31 июля один человек погиб, ещё трое получили ранения. ВСУ обстреляли Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

Ранее представительство ДНР в СЦКК распространило информацию, что 30 июля в Куйбышевском районе Донецка пострадали два человека — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения. Они получили ранения при обстреле, который был совершён украинскими войсками.