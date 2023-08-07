Москва, 7 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили попытки атак украинской армии на запорожском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 7 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

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