Российские войска отразили попытки атак ВСУ на четырёх направлениях
ВСУ потеряли свыше 500 военных при попытках наступления на четырёх направлениях
Москва, 7 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили попытки атак украинской армии на запорожском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 7 августа рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Евгений Биятов/РИА Новости
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