Вашингтон, 5 августа, 2023, 15:04 — ИА Регнум. ВСУ с начала конфликта потеряли уже 400 тыс. человек, но Североатлантический альянс продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я только что получил материалы воздушного наблюдения с Украины. На этих фотографиях видно 123 тыс. свежевырытых могил», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, контрнаступление ВСУ — это масштабный провал, который ничего не дал киевскому режиму.

Он также раскритиковал НАТО за то, что военный блок заставили украинцев воевать в условиях, аналогичных Второй мировой войне, что привело к такому большому числу потерь.

«Это безумие, это бессмысленно. Элиты в Вашингтоне и в столицах стран НАТО бесчеловечны», — заключил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина с начала так называемого контрнаступления в июне–июле потеряла уже более 43 тыс. военных.

Данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах, добавил он.