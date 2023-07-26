Вашингтон, 26 июля, 2023, 09:49 — ИА Регнум. На сегодня нет окончательных договорённостей по ряду вопросов об обучении пилотов Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению американскими истребителями-бомбардировщиками F-16. Вашингтон и его союзники пока не пришли к единому мнению. Об этом со ссылкой на американских должностных лиц сообщила газета Politico.

ТАСС/ EPA/RONALD WITTEK Истребитель F-16

Отмечается, что пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолёты Киеву.

Один из дискуссионных вопросов ― место, где будут проходить подготовку украинские лётчики. В качестве варианта предлагается американский город Тусон (штат Аризона), но, как утверждают источники, эта идея не получила особого развития.

Другой план предусматривает отправку американских военных лётчиков в Европу для обучения украинцев где-то за пределами страны. Собеседники издания указали, что оба варианта не исключаются, но окончательное решение пока не принято. Партнеры взаимодействуют, чтобы «определить наиболее практичный путь реализации данного плана».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что европейские союзники США надеются начать подготовку в течение лета, вероятнее всего в Европе. Она добавила, что по вопросу поставок самолётов ей сообщить нечего.

По мнению должностных лиц США, истребители поступят не раньше весны. Один из американских чиновников пояснил, что, возможно, к концу года некоторые пилоты будут выполнять учебные полёты.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ещё в 2019 году шла полным ходом подготовка военных лётчиков для участия в боевых действиях с Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одна из стран обещала начать подготовку украинских пилотов по управлению F-16 в июне, но из-за ошибки в расчётах график тренировок сдвинулся.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил западные страны в затягивании процесса подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Он заявил, что коалицию стран по поставкам истребителей уже сформировали, однако графика тренировочных миссий до сих пор нет.

Великобритания анонсировала подготовку украинских лётчиков в августе. Всего планируется обучить до 20 пилотов.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава готова проводить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, если это согласуют участники широкой коалиции.

Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен в середине июля заявила, что Вашингтон дал зелёный свет на подготовку украинских военных лётчиков, однако на их обучение управлению истребителями F-16 потребуется от шести до восьми месяцев. По её словам, сроки будут зависеть от уровня владения английским языком и уже имеющегося опыта.

Глава ведомства добавила, что обучение лётчиков Украины полётам на F-16 начнётся в августе в Дании, а региональный учебный центр создадут в Румынии.