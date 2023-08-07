Донецк, 7 августа, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Количество жертв среди мирного населения выросло из-за применения украинскими военными кассетных боеприпасов. Об этом 7 августа заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

TASS/EDUARD KORNIYENKO/URA. RU

«К сожалению, это не единичный случай, мы видим, что, с учётом применения кассетных боеприпасов, растёт и количество жертв среди гражданского населения. Мы видим, что противник делает это целенаправленно», — сказал он.

Пушилин уточнил, что ВСУ пытаются для этого перегружать российскую систему противовоздушной обороны, и иногда из-за массированных обстрелов со стороны украинских военных это им удаётся.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 7 июля заявил, что решение о поставках Вашингтоном Киеву кассетных снарядов было трудным, однако такие боеприпасы, по его утверждению, необходимы для успешного контрнаступления ВСУ. Он указал, что обсуждал это решение с американскими союзниками.

С тех пор Украина неоднократно применяла западные кассетные боеприпасы против мирного населения. Так, Вечером 5 августа в Донецке прогремела серия взрывов. В 22:05 мск украинские боевики нанесли удар по центру города с применением кассетных боеприпасов. В результате вспыхнул пожар в здании первого корпуса Университета экономики и торговли.

Позднее ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Под огонь попал Ворошиловский район города.