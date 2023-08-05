Донецк, 6 августа, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Обстрел кассетными боеприпасами Донецка киевскими боевиками продолжается с вечера 5 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По сообщению мэра города Алексея Кулемзина, очередной залп обрушился на Донецк в 23:55.

«Осколки сыпятся в Ворошиловском районе», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины также сообщили, что зафиксирован удар кассетного снаряда со стороны ВФУ в 23:45 по направлению Нетайлово — Донецк (Киевский район), в 23:55 — Новосёловка Первая — Донецк. Здесь выпущено две ракеты из РСЗО.

В полночь по Донецку было выпущено ещё 4 снаряда калибром 155 мм.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 августа в Донецке прозвучала серия взрывов.

Взрывы раздались в центре города. Известно, что в Донецке работала система ПВО.

В 22:05 ВСУ нанесли удар по центру Донецка с применением кассетных боеприпасов.

В результате обстрелов ВСУ в Донецке загорелся корпус университета экономики и торговли.